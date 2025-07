Juventus, il punto sugli infortunati: Bremer e Cabal verso il rientro

La Juventus può finalmente sorridere: dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti sul fronte infortuni. I due giocatori fermi da più tempo, Bremer e Cabal, sono sulla buona strada per tornare a disposizione. Il difensore brasiliano è stato affidato ai preparatori per l’inserimento progressivo in gruppo, mentre Cabal ha già fatto il suo ritorno in campo, seppur parzialmente. Entrambi puntano a rientrare per l’inizio del campionato. Intanto, altri giocatori bianconeri stanno gestendo acciacchi di varia entità: facciamo il punto.

Bremer e Cabal, recuperi importanti per la Juventus

Dopo l’impegno con il Brasile al Mondiale, Bremer si avvicina al rientro. Il primo obiettivo è essere a disposizione per l’esordio in campionato contro il Parma, anche se non si esclude un impiego graduale nei match successivi. I primi allenamenti col gruppo hanno avuto un impatto positivo, soprattutto sul morale del difensore.

Cabal, invece, sta alternando il lavoro personalizzato a quello in gruppo. In assenza di ulteriori problemi fisici, dovrebbe tornare disponibile dopo la pausa di settembre. Tuttavia, come Bremer, non potrà garantire continuità almeno fino a metà stagione.

Gli altri infortunati: da Perin a Milik

Kelly è in fase di recupero e potrebbe tornare in campo già per le prossime amichevoli. Il difensore ha quasi smaltito i fastidi muscolari che lo hanno tenuto fermo.

Perin, operato a un dito della mano sinistra, sta seguendo il programma di riabilitazione. Il portiere ha chiesto la cessione per trovare maggiore spazio altrove, ma potrebbe tornare presto in gruppo.

Infine, Savona e Milik: il primo, reduce da un infortunio al Mondiale, rientrerà a settembre; il secondo è stato fermato da un incidente in palestra. Per il polacco, solo una settimana di stop, ma la sfortuna continua a perseguitarlo.