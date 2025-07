Dopo la tripletta messa a segno nella prima amichevole contro il Natz, Camarda sigla un gol anche contro lo Spezia. Rete decisiva per il successo del Lecce. Per i salentini gol anche per Krstovic, su rigore. Per lo Spezia in rete Vanja Vlahovic.

Ecco il gol:

Al 59′ l’attaccante del Lecce aveva già sfiorato la rete dopo una grande cavalcata. Ecco le immagini: