Serie C, dalla composizione dei Gironi al primo turno di Coppa Italia con la new entry Inter U23

Sono stati ufficializzato i tre gironi della Serie C 2025/2026, che inizierà domenica 24 agosto: l’Inter U23 nel Girone A, l’Atalanta U23 nel Girone C, mentre la Juventus Next Gen va nel B. Di seguito i raggruppamenti con le 60 squadre.

Gironi Serie C: l’annuncio ufficiale

Girone A

1 – AlbinoLeffe

2 – Alcione Milano

3 – Arzignano Valchiampo

4 – Cittadella

5 – Dolomiti Bellunesi

6 – Giana Erminio

7 – Inter U23

8 – L.R. Vicenza

9 – Lecco

10 – Lumezzane

11 – Novara

12 – Ospitaletto

13 – Pergolettese

14 – Pro Patria

15 – Pro Vercelli

16 – Renate

17 – Trento

18 – Triestina

19 – Union Brescia

20 – Virtus Verona

Girone B

1 – Arezzo

2 – Ascoli

3 – Bra

4 – Campobasso

5 – Carpi

6 – Forlì

7 – Gubbio

8 – Guidonia Montecelio

9 – Juventus Next Gen

10 – Livorno

11 – Perugia

12 – Pianese

13 – Pineto

14 – Pontedera

15 – Ravenna

16 – Rimini

17 – Sambenedettese

18 – Ternana

19 – Torres

20 – Vis Pesaro

Girone C

1 – Atalanta U23

2 – Audace Cerignola

3 – AZ Picerno

4 – Benevento

5 – Casarano

6 – Casertana

7 – Catania

8 – Cavese

9 – Cosenza

10 – Crotone

11 – Foggia

12 – Giugliano

13 – Latina

14 – Monopoli

15 – Potenza

16 – Salernitana

17 – Siracusa

18 – Sorrento

19 – Team Altamura

20 – Trapani

Inizio: domenica 24 agosto 2025

Sosta: domenica 28 dicembre 2025

Turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre 2025

mercoledì 11 febbraio 2026

mercoledì 04 marzo 2026

Termine: domenica 26 aprile 2026

Primo Turno di Coppa Italia Serie C: gli accoppiamenti

Sabato 16 agosto

Gruppo 1

Giana Erminio-Atalanta U23 alle 18:00

Pergolettese-Renate alle 18:00

Albinoleffe-Pro Vercelli alle 18:00

Lumezzane-Inter U23 alle 21:00

Gruppo 2

Arzignano Valchiampo-Triestina alle 18:00

Sambenedettese-Vis Pesaro alle 21:00

Gruppo 3

Arezzo-Bra alle 18:00

Giugliano-Pianese alle 18:00

Benevento-Guidonia Montecelio alle 21:00

Torres-Livorno alle 21:00

Campobasso-Casertana alle 21:00

Gruppo 4

Potenza-Cavese alle 18:00

Foggia-Siracusa alle 21:00

Monopoli-Cosenza alle 21:00

Domenica 17 agosto

Gruppo 1

Juventus Next Gen-Novara alle 18:00

Lecco-Ospitaletto Franciacorta alle 18:00

Pro Patria-Alcione Milano alle 18:00

Gruppo 2

Ravenna-Cittadella alle 18:00

Virtus Verona-Forlì alle 18:00

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi alle 21:00

Carpi-Trento alle 21:00

Pineto-Ascoli alle 21:00

Gruppo 3

Perugia-Pontedera alle 18:00

Latina-Gubbio alle 21:00

Gruppo 4

AZ Picerno-Trapani alle 18:00

Casarano-Team Altamura alle 21:00

Crotone-Catania alle 21:00

Salernitana-Sorrento alle 21:00

*Gara unica e ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine della gara, si procederà con i calci di rigore.

Primo Turno Eliminatorio: domenica 17 agosto 2025

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 29 ottobre 2025

Ottavi di Finale: mercoledì 26 novembre 2025

Quarti di Finale: mercoledì 10 dicembre 2025

Semifinali

andata: mercoledì 14 gennaio 2026

ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026

Finale:

andata: mercoledì 18 marzo 2026

ritorno: mercoledì 01 aprile 2026