Cagliari, sabato il trofeo Gigi Riva: presenti Buffon e Gattuso. Lo staff azzurro in mattinata al centro sportivo

Sabato, alla Unipol Domus, si terrà il 1° “Trofeo Gigi Riva”, un evento che unisce sport, musica e memoria nel nome del leggendario Rombo di Tuono. Un’occasione per rendere omaggio a una figura simbolo del calcio italiano, amata da Cagliari e dalla Nazionale.

Un’amichevole storica: Cagliari – Saint-Étienne, 55 anni dopo

Protagonista sarà l’amichevole tra Cagliari e Saint-Étienne, che rievoca il debutto europeo dei rossoblù nel 1970, quando Riva segnò una doppietta. Un tributo che unisce sport e storia, riportando alla mente uno dei momenti più gloriosi del club.

Ospiti d’eccezione: Gattuso e Buffon

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di Gennaro Gattuso e Gianluigi Buffon, oggi rispettivamente CT e capo delegazione degli Azzurri. Entrambi vissero il trionfo del 2006 al fianco di Riva, e saranno protagonisti anche di una visita al centro sportivo rossoblù.

Visita al Crai Sport Center

In mattinata, Gattuso e Buffon visiteranno il Crai Sport Center, incontrando lo staff tecnico e alcuni giovani italiani del Cagliari, come Piccoli, Caprile e Zortea, osservati speciali in chiave futura per la Nazionale.

Musica, emozione e partecipazione

La festa inizierà alle 18.30 con animazione per famiglie e lo show di Pully. I bambini della Scuola Calcio Gigi Riva scenderanno in campo con giochi e sfide, per poi accompagnare le squadre all’ingresso ufficiale. Sul palco salirà la cantautrice sarda Chiara Effe con il brano “Undici”, dedicato a Riva. Seguirà un set con James Maddock, Brian Mitchell e Alex Valle, che includerà anche una versione in inglese di “Andrea” di De André e un omaggio musicale inedito.

Il calcio d’inizio è fissato per le 20.30, ma la giornata sarà un viaggio emotivo tra la storia di Riva e le nuove promesse del calcio isolano. Un’occasione per celebrare un’eredità che continua a ispirare tifosi e sportivi di ogni generazione.