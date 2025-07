ESCLUSIVA SI – Longari: “Nessuna fumata bianca sulla trattativa Lookman-Inter”

Poteva essere una giornata importante e magari anche decisiva e risolutiva per l’affare che potrebbe portare Ademola Lookman dall’Atalanta all’Inter e invece ancora nulla di fatto. Marotta e Percassi si sono infatti incontrati quest’oggi per discutere personalmente della situazione del nigeriano. L’occasione era quella dell’assemblea di Lega della Serie A, che ha portato importanti e significativi cambiamenti al regolamento. A margine presidente nerazzurro dell’Inter e amministratore delegato nerazzurro dell’Atalanta si sono incontrati per discutere della possibilità che l’attaccante nigeriano, Pallone d’Oro del 2024 diventi un calciatore dell’Inter. Sono stati fatti piccoli, piccolissimi passi avanti, ma ancora non c’è la fumata bianca.

Rilancio solo annunciato

Nelle discussioni tra le due società, il presidente nerazzzurro Beppe Marotta ha solamente annunciato il rilancio dell’offerta da 40 milioni a 40+5 di bonus. Una proposta che potrebbe anche convincere la Dea a cedere sulla valutazione di almeno 50 milioni, di fronte alla ferrea volontà dell’ex Lipsia di passare ai vice Campioni d’Europa e d’Italia. Ma l’annuncio è stato solamente verbale. Secondo Gianluigi Longari, Percassi e l’Atalanta vogliono che la società milanese passi ai fatti e presenti la stessa offerta anche per iscritto. A quel punto le valutazioni diventeranno più approfondite e potrebbe dunque crollare il muro eretto di fronte alla prima proposta da 40 milioni, secchi senza bonus. Situazione in evoluzione, ma ad oggi non c’è ancora alcuna fumata bianca sul fronte Lookman-Inter.