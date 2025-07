Dramma Bonicelli, il messaggio commuove

Lorenzo Bonicelli continua a lottare in ospedale dopo il terribile infortunio subito durante un esercizio agli anelli alle Universiadi.

Una caduta improvvisa, devastante, che ha provocato danni seri alle vertebre cervicali, al punto da richiedere un intervento chirurgico immediato e altamente delicato. Il ginnasta, considerato una delle promesse più brillanti della ginnastica artistica italiana, è stato soccorso in tempi record e trasportato in terapia intensiva, dove attualmente resta sotto stretta osservazione. Le notizie che filtrano dall’ambiente sono caute ma cariche di preoccupazione. L’intervento ha permesso di stabilizzare la colonna vertebrale e di contenere l’edema midollare, ma la prognosi rimane riservata. Non ci sono pericoli di vita, ma il percorso che Lorenzo dovrà affrontare sarà lungo, incerto e, con ogni probabilità, radicalmente diverso da quello immaginato fino a pochi giorni fa. Dopo il primo risveglio post-operatorio, è stato necessario sedarlo di nuovo per agevolare il decorso clinico, mentre il suo ritorno in Italia è previsto non appena le condizioni lo permetteranno.

La nazionale italiana si è ritirata dalle gare in segno di solidarietà, e tutta la comunità della ginnastica, atleti, tecnici, tifosi, si è stretta intorno al giovane azzurro. In questo momento di silenzio e attesa, ogni messaggio, ogni gesto di vicinanza, acquista un valore profondo. I compagni di squadra, i colleghi più affermati, le società e i tifosi hanno invaso i social con messaggi di sostegno, nella speranza che Lorenzo possa sentire tutta questa energia positiva.

Commozione Bonicelli, parla Lisa: “Gli cambierà completamente la vita”

A dare voce al dolore, ma anche alla speranza, è stata la fidanzata di Bonicelli, Lisa Rigamonti, con un messaggio pubblicato su Instagram. Parole semplici, ma forti, che raccontano la dimensione umana di quanto accaduto: “Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita”. E poi il cuore del messaggio, l’appello che sta facendo il giro dei social: “Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi”.

Lisa ha ringraziato uno ad uno coloro che hanno scritto, chiamato, condiviso messaggi di affetto e incoraggiamento. “Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dà forza. Lui ci sente tutti”. È un invito a non spegnere la luce attorno a Lorenzo, a fare rete, a far sentire la presenza anche a distanza. E a trasformare l’ansia in un’onda collettiva di speranza. Tantissimi atleti, da compagni di squadra a stelle della ginnastica italiana, hanno risposto all’appello. Il post è stato inondato di cuori, commenti, parole di incoraggiamento. Una risposta corale che racconta di un ragazzo amatissimo, ma anche di uno sport che sa stringersi come una famiglia nei momenti più difficili. Ora è il tempo dell’attesa. Ma con un messaggio chiaro: Lorenzo non è solo. E ogni piccolo gesto può fare la differenza.