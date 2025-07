Musetti, l’annuncio è una batosta: tracollo totale

Lorenzo Musetti deve fare i conti con un annuncio che è una vera e propria mazzata: i tifosi non se l’aspettavano proprio.

Lorenzo Musetti sta cercando di recuperare la forma dopo il problema fisico che lo ha costretto al ritiro nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il tennista di Carrara è riuscito a farcela per Wimbledon ma ha alzato bandiera bianca già al primo turno contro il georgiano Basilashvili a causa delle condizioni atletiche davvero precarie.

Ora però ‘Muso’ si sente meglio e sta cercando di tornare a quei livelli che gli avevano permesso di scalare prepotentemente la classifica ATP, salendo fino al settimo posto. L’infortunio rimediato a Parigi ha bloccato l’avanzata del 23enne ma c’è tutto il tempo per riprendere il cammino: la stagione sul cemento è la migliore occasione per tornare a far vedere ciò di cui è capace.

Tuttavia non si può negare che ci sia un po’ di preoccupazione per la classifica ATP. Lorenzo è infatti scivolato al decimo posto, scavalcato da Ben Shelton, Alex De Minaur e Holger Rune. Subito dietro, oltretutto, ci sono Rublev, Tiafoe e Ruud che scalpitano per inserirsi nella top ten.

Musetti, l’annuncio è una mazzata: a rischio le ATP Finals

Musetti avrebbe bisogno di fare bene in qualche torneo importante per non correre il rischio di non prendere parte alle ATP Finals di Torino, in programma il prossimo novembre. Per questo appuntamento si tiene conto della Race ATP, ovvero la graduatoria che tiene conto dei risultati ottenuti dai giocatori nell’anno solare (ovvero dal 1 gennaio in poi). In questa speciale classifica Musetti è ancora sesto ma deve fare i conti con chi arriva da dietro, vale a dire Fritz, Shelton, Ruud e De Minaur.

Massimiliano Ambesi, giornalista e telecronista di Eurosport, ha lanciato l’allarme proprio su questo aspetto. In un’intervista a OA Sport la voce di Eurosport ha detto di non essere più così tranquillo sull’approdo del toscano alle ATP Finals come qualche settimana fa.

“Fritz ha messo la freccia – ha detto Ambesi a OA Sport – devi difenderti da Shelton e de Minaur, gente che può raccogliere tanti punti nei tornei sul cemento. Musetti dovrà pianificare bene i suoi impegni su dove raccogliere tanti punti, ad esempio no Pechino e sì Tokyo”. Per il telecronista di Eurosport, quindi, Lorenzo farebbe bene a rinunciare al torneo ATP 500 di Pechino e concentrarsi invece sull’appuntamento giapponese.