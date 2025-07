Evolution Fight: Rosolini sono!_di Luca Tramontin

Luca Tramontin sul ring con il vincitore del main event Giuseppe Gennuso (ph. Faton Agolli)

Disclaimer-Time Saver: non spendo righe per scalette, dettagli e record di un meeting che è andato in diretta su DAZN e che è corredato di ottima stampa.

Poco sapendo di Muay Thai, ma molto portato a colmare il buco ho accettato un invito ampiamente targato Sportitalia: collegatore, ideatore dell’abbinamento con Sport Crime Giuseppe “Peppe” Errante. Anni fa Michele Criscitiello mi aveva detto: «Parla con lui, ti troverai bene». Grazie Sior Dirétor.

Per essere precisi, l’incontro è stato preceduto e seguito da una serie di “scambi” sulle origini geo-famigliari di tutti e 4, la quarta (in parte sicula) ovviamente Daniela Scalia.

La mia sintesi, la mia visione

Uno spettacolo, sportivo, organizzativo, umano, geografico, olfattivo, identitario. Non sono facile agli aggettivi “larghi”, non inflaziono i termini, li uso a proposito e piuttosto con un grado in meno.