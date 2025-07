LIVE Calciomercato, tutte le trattative: novità su Lookman! Jashari-Club Brugge…

Tutte le trattative di giornata in questo giovedì 31 luglio. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

OGGI

19:30 Aggiornamenti esclusivi da parte di Michele Criscitiello su Ademola Lookman: “Inter-Atalanta, ancora una giornata senza intesa per Lookman. Percassi non abbassa. 50 (se bastano) altrimenti l’affare non si farà. Marotta deve decidere entro lunedì se rilanciare o meno”.



19.20 Ardon Jashari non è stato convocato per la sfida del Club Bruggen contro il Mechelen.

18.02 Manuel Garcia Quilon, agente di Miguel Gutierrez, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Trattativa Napoli-Girona per Gutierrez? Le parti si stanno parlando, ma ci sono anche altri club sul calciatore. L’accordo totale ancora non c’è”.

18.00 Gabriel Strefezza vola in Grecia, lascia il Como a titolo definitivo e firma con l’Olympiacos.

17.50 Pierre Emerick Aubameyang torna a vestire la maglia dell’Olympique Marsiglia, è ufficiale.

15:00 Barreca firma oggi un biennale a Padova

14:00 Il Nottingham Forest è lieto di confermare la firma di Dan Ndoye, che ha firmato un contratto quinquennale.

12.40 Esclusiva: Abdoulaye Doucouré, ex Everton, è in trattativa con il NEOM SC

11.40 Pedullà: Simeone–Torino: sorpresa assoluta di sabato scorso, previsti nuovi dialoghi tra oggi e domani

11.20 Pedullà: Il Napoli torna con forza su Gutierrez che piaceva due mesi e mezzo fama non era una priorità: pronti 20 milioni. E per il centrocampo valutazioni su Miretti e Fabbian.

11.00 Warren Bondo può lasciare il Milan , situazione da seguire. È vero, la Cremonese ci sta provando (come sta seguendo Terracciano), ma almeno oggi ci sono pochi margini di manovra. Se proprio dovesse andare via dal Milan, il centrocampista classe 2003 valuterebbe altre soluzioni. In Italia è sempre stato apprezzato da Fiorentina e Bologna, ma il suo grande sogno sarebbe quello di fare un’esperienza in Premier. Vedremo le opportunità che eventualmente ci saranno nell’ultimo mese di calciomercato.

00.45 Pedullà: “L’Atalanta è concentrata sulla vicenda Lookman e pensa, come abbiamo già svelato, a Federico Chiesa per l’eventuale sostituzione. Ma siccome deve ancora sostituire Retegui, presto si entrerà nella fase operativa per l’attaccante centrale. Il profilo che piace di più è quello di Tolo Arokodare, classe 2000 del Genk ma non di semplice realizzazione. È stato valutato anche Muniz del Fulham, tuttavia resiste la candidatura di Nikola Krstovic, in uscita da Lecce e che vi avevamo anticipato lo scorso 10 luglio”.

00.20 Pedullà: “Timothy Weah vuole l’Olympique Marsiglia e confida di essere accontentato nel giro di pochi giorni. I contatti sono ripartire, si tratta soprattutto di diplomazia al lavoro per ricucire al più presto possibile dopo le recenti e velenose dichiarazioni dell’agente. L’OM ha apprezzato molto il fatto che Weah non abbia mollato di un centimetro rispetto al desiderio di andare a Marsiglia rifiutando le altre destinazioni in Premier. E proprio per questo motivo potrebbe decidere di modificare l’offerta in modo da convincere definitivamente la Juventus”.



00.10 Pedullà: “La Fiorentina sta perfezionando la cessione del portiere Christensen allo Sturm Graz, mancano pochi dettagli. E sta pensando in modo concreto al ritorno di Pietro Lezzerini, classe 1995, svincolatosi dopo l’ultima esperienza con il Brescia e che è cresciuto proprio nel settore giovanile viola. Siamo ai dettagli”.