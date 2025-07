Stravolta la MotoGP, cambia totalmente la classifica: Marquez perde il primato

La notizia appena arrivata ha spiazzato completamente i tanti tifosi di Marc Marquez: stravolta la classifica in MotoGP.

Marc Marquez ha centrato la sua quinta doppietta consecutiva nel weekend di Brno. Ancora una volta il 32enne di Cervera ha portato a casa sia la Sprint Race che il Gran Premio, guadagnando sempre più in classifica sui suoi inseguitori e cominciando a toccare con mano quel titolo iridato che gli manca dal 2019.

In calendario ci sono ancora dieci appuntamenti ma i 120 punti di vantaggio su Alex Marquez e i 168 su Pecco Bagnaia portano molti appassionati di MotoGP a ritenere il discorso già chiuso. Eppure proprio in queste ore è arrivata una notizia che i fan del campionissimo spagnolo non avrebbero mai pensato di ricevere: Marquez deve cedere il primato.

Non si tratta però della classifica piloti del Mondiale 2025 di MotoGP, bensì di quella resa nota dai canali ufficiali della classe regina che mette invece in risalto quali sono i piloti che finora sono caduti di più. Dall’inizio del campionato Marc Marquez è stato protagonista di soli otto voli, mostrando una guida molto più prudente e sicura rispetto al passato.

Marquez perde il primato: ora è ufficiale, classifica ribaltata

Già nel 2024 le sue cadute erano sedici dopo 12 GP, mentre nel suo ultimo anno con la Honda l’otto volte campione del mondo aveva subito in tutto 29 cadute. Il fatto di poter guidare una Desmosedici ufficiale porta evidentemente Marquez a prendersi meno rischi, sapendo di poter contare su una moto dalle prestazioni eccezionali.

Ma chi è in testa in questa speciale classifica? Davanti a tutti ci sono due piloti Honda, vale a dire Johann Zarco e Joan Mir: entrambi sono già caduti 15 volte in questo Mondiale 2025. Proprio il pilota francese ha spiegato che il motore non è molto potente e questo obbliga i piloti a spingere il più possibile in frenata per provare a recuperare sugli altri: una manovra che inevitabilmente aumenta la possibilità di commettere un errore.

Tuttavia bisogna tenere conto anche del fattore sfortuna, come nel caso di Joan Mir: in cinque occasioni, infatti, il 27enne è caduto per colpa degli avversari e senza alcuna responsabilità da parte sua. In fondo alla classifica troviamo Fabio Di Giannantonio: il pilota della VR46 Racing è caduto solo tre volte, lo stesso numero dei due piloti Yamaha Alex Rins e Miguel Oliveira.