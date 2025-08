Due fondi, un consiglio ed un’identità da non tradire. I casi Lookman e Jashari

Ademola Lookman e la sua telenovela restano all’ordine del giorno per l’Inter. Fortemente ed inevitabilmente a causa della priorità assoluta che i milanesi hanno deciso di concedere a questa pista per andare da una parte a stravolgere la linea tattica che aveva contraddistinto il recente passato, e dall’altra per conferire a tutto l’ambiente quel boost di entusiasmo in grado di invertire gli umori generali dopo una stagione vissuta ai vertici ma conclusa con sole delusioni.



L’attesa è tutta per la risposta dell’Atalanta, che arriverà successivamente al lavoro di cesello svolto da agenti del nigeriano ed intermediari che si stanno occupando dell’operazione, in pressing costante sul management dei bergamaschi. Per sperare in un accordo, la sensazione tangibile è che sia necessario innalzare la proposta formulata, magari sfruttando un assist economico da parte del diretto interessato che sarebbe disposto ad un sacrificio pur di vedere soddisfatta la sua volontà di giocare a Milano. La prospettiva auspicata sul fonte interista è dunque quella di una controproposta da parte della Dea, che possa aprire ad un dialogo che dia seguito alle parole di Percassi, più che ad un diniego netto senza aperture che saprebbe tanto di fine delle discussioni.



Intanto, come ampiamente messo in preventivo, giunge al termine il mese di luglio senza che dalla Catalunya siano arrivate mosse concrete nei confronti di Denzel Dumfries. La scadenza della clausola da 25 milioni mette sostanzialmente fine anche alla possibilità che l’olandese possa lasciare i nerazzurri, visto che la sua valutazione sarebbe sensibilmente più alta rispetto a quella fissata dal suo recente rinnovo.

Da un versante del Naviglio all’altro: l’altra telenovela, retaggio di una trattativa ben più lunga rispetto a quella legata a Lookman, fa riferimento al Milan e a Jashari. Le ore decisive saranno le prossime, ovvero quelle immediatamente consecutive al ritorno di Giorgio Furlani a Milano. L’Amministratore Delegato con potere di firma è di fatto l’unico che può assumersi la responsabilità di concordare con la proprietà la decisione di innalzare o riformulare ulteriormente la proposta già esposta al Club Brugge per il suo centrocampista. Anche in questo caso la strategia è collegata alla volontà ferrea del diretto interessato, la cui fedeltà estrema alla corte rossonera andrebbe premiata da un lieto fine che possa rendere tutte le parti in causa pienamente soddisfatte di quanto così faticosamente costruito nel corso degli ultimi due mesi.



Il consiglio ai fondi che reggono il destino delle due milanesi è di conseguenza lo stesso: mettere da parte la calcolatrice per non mortificare l’entusiasmo di una piazza che, a prescindere dai colori supportati, merita di alimentarsi della grandeur espressa dal blasone dei due club. Una magia che vale, e ripaga, molto più dei milioni potenzialmente risparmiati per una questione di mero principio o di bilancio.