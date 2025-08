LIVE Calciomercato, tutte le trattative: novità su Lookman! La Fiorentina avanza per Sohm, il Pisa per Nzola

Tutte le trattative di giornata in questo venerdì 1 agosto. SPORTITALIA non vi lascia mai soli per seguire il calciomercato estivo: qui tutto il recap delle principali operazioni di mercato.

Calciomercato: le trattative minuto per minuto

17.15 Tramite il suo profilo X, Alfredo Pedullà precisa sulla telenovela Ademola Lookman: “Lookman, l’Atalanta non apre e ha rifiutato l’ultima offerta da 42 milioni più tre di bonus. Non lo ritiene incedibile, non apre a 45 milioni che è una cosa diversa. Se nessuno porta quei soldi, lo tiene”.

15:30 Visite mediche per Ndiaye al Parma

15:00 Ufficiale Lezzerini alla Fiorentina

14:50 Pedullà: “Nzola-Pisa, la Fiorentina rinuncia all’obbligo. Si può chiudere entro martedì”.

14:40 Pedullà: “Sohm, previsto incontro tra Fiorentina e Parma. Per Kessie mai chance concrete”

12:55 Prime parole di Ghilardi appena arrivato a Roma: “Molto contento di essere qua, spero si faccia una grande annata. Preoccupato per gli allenamenti? No, ma quale preoccupato”. Il nuovo giocatore della Roma si sottoporrà alle visite mediche dopo l’ora di pranzo per poi firmare il nuovo contratto.

8.30 Ante Rebic torna in Croazia: l’ex Milan è il nuovo numero 9 dell’Hajduk Spalato

8.00 Skriniar è ufficialmente del Fenerbahce: “Qui mi sono sentito a casa”