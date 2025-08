MotoGP, addio pesante: decisione definitiva

Dopo tanti rumors l’addio alla MotoGP è ufficiale: la decisione è presa, i tifosi non se l’aspettavano proprio.

Il Mondiale 2025 di MotoGP sembra ormai aver preso una direzione ben precisa. Mancano ancora dieci weekend al termine della stagione ma il vantaggio di Marc Marquez nei confronti degli avversari appare incolmabile, anche perché il campionissimo spagnolo continua a dominare su ogni circuito con la sua Ducati.

Basti pensare che a Brno il 32enne di Cervera ha centrato la sua quinta doppietta consecutiva, vincendo sia la Gara Sprint che il Gran Premio. Con 120 punti di vantaggio su suo fratello Alex e addirittura 168 sul suo compagno di squadra Pecco Bagnaia il nono titolo iridato sembra ormai davvero molto vicino. Marquez sarà certamente con la Ducati ufficiale anche il prossimo anno: tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che spiazza completamente gli appassionati della MotoGP.

Nei giorni scorsi è stato infatti svelato il calendario della stagione 2026, la prima con Liberty Media nuova proprietaria. Il campionato del mondo prenderà il via il 27 febbraio con le FP1 sul circuito di Buriram, in Thailandia, per poi terminare come sempre a Valencia nel weekend del 22 novembre. Il Mondiale 2026 sarà caratterizzato da 22 eventi per un totale di 44 gare.

MotoGP, l’addio è ufficiale: fa davvero male, tifosi senza parole

I fan non hanno potuto fare a meno di notare che c’è un grosso cambiamento rispetto agli ultimi anni. Il secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP è in programma sul circuito brasiliano di Goiania, che aveva già ospitato una prova del Motomondiale dal 1987 al 1989. Erano passati oltre 20 anni dall’ultima gara di MotoGP in Brasile: l’ultimo GP risale infatti al 2004, quando all’epoca si corse sulla pista di Jacarepaguà.

Tuttavia l’ingresso del GP del Brasile fa uscire dal calendario il GP di Argentina. Non è infatti presente Termas de Rio Hondo, dove quest’anno si è imposto (manco a dirlo) Marc Marquez davanti ad Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Per l’Argentina si tratta di uno stop di un anno: già nel 2027 il Paese sudamericano tornerà a far parte del Mondiale con il circuito di Buenos Aires.

Confermati entrambi gli appuntamenti in Italia: nel weekend del 29-31 maggio si correrà sulla pista del Mugello, mentre l’11-13 settembre sarà la volta di Misano. Niente da fare nemmeno stavolta per l’India: il Buddh International Circuit ha ancora dei problemi che impediscono l’ingresso in calendario.