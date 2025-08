Musetti, addio agli Us Open: è una vera batosta

US Open amaro per Lorenzo Musetti: la notizia è una vera e propria batosta, i tifosi non se l’aspettavano proprio.

Lorenzo Musetti ha lavorato duramente in queste settimane per ritrovare la forma fisica perduta dopo l’infortunio subito durante la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il 23enne di Carrara aveva fatto di tutto per recuperare in tempo per il torneo di Wimbledon, dove lo scorso anno riuscì a spingersi fino alla semifinale: la sua avventura ai Championships è però finita già al primo turno contro il georgiano Basilashvili.

La condizione di Musetti è apparsa ancora molto precaria e per questo il tennista toscano si è concesso ancora del tempo per tornare nelle migliori condizioni, sia fisiche che mentali. Il Masters 1000 di Toronto è senza dubbio un torneo probante per l’atleta carrarese, che punta Cincinnati e (soprattutto) gli US Open.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole tutti i fan di Lorenzo Musetti. La sua partecipazione al quarto appuntamento stagionale del Grande Slam pare infatti definitivamente saltata. Non si tratta del torneo in singolare, dove ‘Muso’ sarà regolarmente presente, ma quello di doppio misto su cui sono puntati tutti i riflettori.

Musetti, che batosta: salta gli US Open, niente da fare

Da quest’anno, infatti, l’organizzazione degli US Open ha deciso di lanciare una nuova formula per il torneo di doppio misto. Sui campi di Flushing Meadows scenderanno in campo coppie composte dai migliori giocatori e dalle migliori giocatrici al mondo: tanto per fare un esempio, Jannik Sinner farà coppia con Emma Navarro, mentre Carlos Alcaraz gareggerà assieme a Emma Raducanu e così via.

Tra le coppie inizialmente iscritte al doppio misto c’era anche quella composta da Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Purtroppo, però i due tennisti azzurri non prenderanno parte al torneo. L’organizzazione degli US Open ha reso note già 14 coppie su 16: Musetti e Paolini non ci sono a causa del loro ranking combinato di 19, ovvero 10+9. Al momento, infatti, i due atleti toscani non risultano tra le prime otto coppie iscritte per diritto.

Per partecipare all’evento avranno quindi bisogno di una wild card. Tuttavia mancano solo due coppie da annunciare e stando ai rumors Musetti-Paolini non dovrebbe essere una di queste. Hanno invece ottenuto la wild card Sara Errani e Andrea Vavassori, vincitori del doppio misto agli US Open 2024.