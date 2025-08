Non c’è scampo per Sinner, l’annuncio fa tremare i tifosi

L’ultimo annuncio su Jannik Sinner è una vera e propria batosta per tutti i tifosi del numero 1 al mondo: nessuno l’avrebbe immaginato.

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Masters 1000 di Cincinnati. Lo scorso anno il numero 1 al mondo vinse il torneo: il suo obiettivo è quello di fare il bis, anche per non perdere punti in classifica ATP e lasciare a debita distanza Carlos Alcaraz. Uno scopo che Jannik vuole raggiungere anche agli US Open, dove trionfò nel 2024 battendo in finale Taylor Fritz.

Dopo aver vinto gli Australian Open e Wimbledon ed essere andato molto vicino a fare altrettanto anche al Roland Garros (finale persa contro Alcaraz dopo aver avuto tre match point a favore) il 23enne di San Candido è intenzionato a confermarsi campione a Flushing Meadows. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che allarma non poco Sinner e il suo entourage.

Le parole di Holger Rune sono state molto chiare: il talento danese, attualmente al nono poto nel ranking ATP, si è detto convinto di poter competere alla pari con Sinner e Alcaraz. Rune ammette che in questo momento i due campioni sono i migliori giocatori al mondo soprattutto perché riescono a mantenersi costanti nel giocare a un livello davvero molto alto.

Sinner spacciato: l’annuncio è appena arrivato, mazzata per i fan

Eppure Rune, così come affermato qualche giorno fa da Taylor Fritz, è convinto di avere tutte le carte in regola per giocarsela con entrambi. “Io ci credo, è qualcosa che abbiamo già visto in passato – le sue parole nella conferenza stampa del Masters 1000 di Toronto – Carlos ha avuto un’ottima striscia di vittorie: mantenere quella costanza è molto difficile, richiede una grande dedizione, ma sto lavorando anche su quello”.

Rune ha poi aggiunto di essere pronto a sfidare Sinner e Alcaraz: “Credo decisamente di avere un gioco che può metterli in difficoltà e batterli, come ho già dimostrato in passato”. Il 22enne di Gentofte vuole competere con Jannik e Carlos nelle finali dei tornei più importanti al mondo: più volte riuscirà a giocarsi i titoli con i due campioni, più vorrà dire che sarà migliorato e avrà raggiunto il livello auspicato.

“Penso che tutto dipenda dal superare i primi turni e arrivare a giocare contro i primi 4/5 del mondo”, ha poi detto Rune in conferenza stampa. Quest’anno il danese ha battuto Alcaraz nella finale del torneo di Barcellona, mentre agli ottavi di finale degli Australian Open ha alzato bandiera bianca contro Sinner.