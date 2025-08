Lecce, domani alle 17.30 la sfida alla Carrarese su SI

Dopo il successo contro lo Spezia e il ko contro la Nazionale degli Emirati Arabi Uniti continua il pre-campionato del Lecce in esclusiva su Sportitalia. I salentini affronteranno a Caldaro la Carrarese, reduce da un buon campionato di Serie B dopo la promozione dalla C.

Lecce, domani alle 17.30 sfida alla Carrarese su SI

Una sfida che permetterà a mister Di Francesco di testare ulteriormente i suoi in vista del via ufficiale della stagione fissato il 15 agosto con la gara di Coppa Italia contro la Juve Stabia. L’attesa è ovviamente tutta su Francesco Camarda, l’attaccante classe 2008, in prestito dal Milan è fino ad ora l’autentico mattatore del ritiro dei giallorossi con 5 gol con l’attaccante che dopo la tripletta al Natz è andato a segno anche contro Spezia ed Emirati Arabi Uniti. Da valutare però la sua presenza con l’attaccante che dopo un attacco febbrile è rimasto a riposo. Un’alternanza che ha visto fino ad ora Camarda dividersi il minutaggio con Nikola Krstovic. Con l’attaccante per il quale si attende sempre l’offerta giusta per lasciarlo partire. Differenziato poi per Pehlivanov, Tiago Gabriel e Gallo. Una sfida quella contro la Carrarese che metterà di fronte l’ex Bleve ceduto a titolo definitivo in estate al club Toscano. Una sfida che permetterà ulteriormente alle due formazioni di testarsi in vista di una stagione che per entrambe è vicina partire. Con il match tra Lecce e Carrarese da seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva solo qui su Sportitalia.