Ritiro dal tennis, Berrettini rompe il silenzio: i tifosi non ci credono

Sono state settimane molto difficili per Matteo Berrettini, con una lunga serie di forfait che ha portato molti fan a ipotizzare un ritiro anticipato dal tennis per l’azzurro.

Non gioca da oltre un mese, e per Matteo Berrettini si è aperto un nuovo capitolo di incertezza. L’ultima volta che lo si è visto in campo è stato a Wimbledon, dove è uscito al primo turno in una partita opaca, l’ennesima di una stagione vissuta più in infermeria che sul circuito. Da allora, il silenzio. Nessun aggiornamento, nessuna intervista, nessun indizio. Solo un lungo elenco di forfait: Gstaad, Amburgo, Los Cabos, e da ultimo anche Cincinnati, torneo dove era atteso almeno per un rientro graduale. Una serie di rinunce che ha acceso inevitabilmente le voci su un possibile ritiro. Troppi problemi fisici, troppa fatica nel ritrovare continuità.

A 29 anni, quello che un tempo era considerato il volto glamour del tennis italiano, il “martello di Roma”, sembra essere entrato in un tunnel da cui è difficile uscire. Eppure, parliamo di un finalista a Wimbledon, di un giocatore capace di imporsi anche a livello Slam con il servizio più temuto del circuito. Le qualità non si discutono, ma il fisico non ha mai dato certezze. Non stupisce quindi che in molti abbiano pensato a un Berrettini vicino all’addio, stanco di rincorrere la forma ideale e di combattere contro un corpo che da troppo tempo fa resistenza. Il problema più grande, però, è stato il silenzio: nessun segnale, nessuna tabella di recupero, nemmeno un messaggio ai tifosi per tranquillizzarli. Solo domande. Fino a oggi.

Con Sinner sul campo: Berrettini rompe il silenzio (e i dubbi)

La notizia che molti attendevano è arrivata attraverso una foto. Semplice, diretta, carica di significati. Matteo Berrettiniha pubblicato sui social un selfie insieme a Jannik Sinner, scattato durante un allenamento a Montecarlo. Il post è accompagnato da una frase che dice tutto: “Passo dopo passo insieme al migliore”. Il volto sorridente, la racchetta in mano, i piedi di nuovo su un campo da tennis. È bastata quell’immagine per spazzare via, almeno in parte, le ombre degli ultimi mesi. Dopo il ritiro da Cincinnati, ennesimo torneo saltato in una stagione tormentata, nessuno si aspettava un ritorno così, improvviso e quasi simbolico. Eppure eccoli lì, Berrettini e Sinner, fianco a fianco, a scambiarsi colpi e sorrisi.

Un’istantanea che ha fatto rapidamente il giro del web, riportando un po’ di fiducia tra gli appassionati. Il romano e l’altoatesino non sono solo colleghi, ma amici veri: il loro legame si è rinsaldato durante l’avventura trionfale in Coppa Davis, e non è mai venuto meno, neppure nei momenti più difficili. Anzi. Sinner, fresco vincitore a Wimbledon e numero uno del mondo, ha deciso di aprire le porte del suo centro d’allenamento a un compagno in difficoltà, dando una mano silenziosa, ma concreta. E Berrettini, che per mesi è stato travolto da infortuni e dubbi, sembra aver trovato nell’amico il supporto giusto per ripartire. Sarà un rientro immediato? Ancora presto per dirlo. Ma il messaggio è chiaro: il tennista romano non ha nessuna intenzione di mollare. E stavolta lo ha detto senza parole, ma con una foto.