Sinner, tutti in lacrime: annuncio da brividi

L’ultimo annuncio su Jannik Sinner ha commosso tutti i fan del campione italiano: il gesto tocca davvero il cuore.

Jannik Sinner ha fatto impazzire tutta l’Italia con il fantastico trionfo a Wimbledon. Il campione altoatesino era già riuscito a centrare grandi successi, come ad esempio l’Australian Open (due volte), gli US Open, le ATP Finals, quattro Masters 1000 e la Coppa Davis (anche qui per due anni di fila). Tuttavia la vittoria conquistata sulla storica erba del Centrale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz non può non avere un sapore tutto speciale: mai prima d’ora un italiano era riuscito ad alzare il trofeo del torneo di tennis più importante al mondo.

Un’affermazione che ha ancora più valore se si tiene conto dei tre mesi di stop a cui è stato costretto Sinner in seguito alla vicenda Clostebol. In più Jannik ha dovuto anche smaltire la forte delusione della finale persa al Roland Garros contro Alcaraz dopo aver avuto tre match point per chiudere il discorso.

Il 23enne di San Candido ha dimostrato di avere una forza incredibile anche sul piano mentale: ora l’obiettivo è difendere i tanti punti conquistati lo scorso anno sul cemento e chiudere il 2025 al primo posto nel ranking ATP. Per riuscirci Sinner è chiamato a disputare soprattutto un grande torneo a Flushing Meadows, dove arriva da campione in carica. Nel frattempo, però, Jannik fa commuovere tutti con un gesto che lo porta a essere il numero 1 non solo in campo, ma anche nella vita.

Sinner, il gesto che fa commuovere tutti: ma spunta il ‘giallo’

Come riportato anche dal quotidiano Tuttosport, infatti, il vincitore degli scorsi Championships ha deciso di donare 5 milioni di euro per costruire una struttura – che prende il nome di ‘Dogtopia’ – di circa 15 ettari nei pressi di Bologna. Come riportato su Instagram dalla pagina Crosspitodv questo luogo non sarà solo un rifugio ma anche un centro di guarigione per cani maltrattati, abbandonati o traumatizzati.

Tuttavia, se da una parte molti tifosi di Jannik si sono complimentati con il campione italiano per questa donazione, dall’altra sono in tanti ad avere dubbi sulla veridicità di quanto affermato nel post. Al momento, infatti, non ci sono riscontri e la stessa agenzia Adnkronos – che pure ha rilanciato l’indiscrezione – rivela che non sono arrivare conferme da parte di Sinner e il suo entourage.

Di sicuro il vincitore di quattro tornei del Grande Slam ha una grande passione per gli animali, soprattutto per i cani. In un video pubblicato dal Roland Garros nell’ultima edizione degli Open di Francia il numero 1 al mondo si esprimeva con parole molto chiare: “A me piacciono molto gli animali, i cani in particolare. Non so e ne prenderei mai uno mentre sono ancora nel circuito, bisogna dedicargli tempo. Dopo però, sicuramente“.