Dramma Verstappen, ha svelato tutto: non ne può più

Max Verstappen ha svelato tutto in maniera molto chiara: il pilota della Red Bull non ne poteva davvero più.

Una delle questioni di cui si è parlato di più in Formula 1 negli ultimi tempi è certamente quella relativa al futuro di Max Verstappen. Le voci di una possibile separazione dalla Red Bull a fine stagione per approdare in Mercedes circolano da mesi: le indiscrezioni, infatti, parlavano addirittura di un accordo già raggiunto tra il Team Principal della scuderia di Brackley, Toto Wolff, e il quattro volte campione del mondo.

D’altronde non è un segreto che Wolff abbia cominciato a fare un certo pressing su Verstappen fin da quando Hamilton gli ha comunicato il suo passaggio in Ferrari. Sempre i rumors raccontavano di un board Mercedes non troppo convinto dell’operazione, a differenza del suo Team Principal intenzionato a chiudere l’affare il prima possibile.

Alla fine ci ha pensato il diretto interessato a sgombrare il campo da tutte queste voci. Prima del weekend in Ungheria il pilota della Red Bull ha rilasciato un’intervista alla redazione britannica di Sky per confermare che rimarrà con il team anglo-austriaco anche il prossimo anno.

Sfogo Verstappen, non ne può più: lo ha detto chiaramente

“La gente chiacchiera così tanto durante tutta la stagione, mentre io, l’unico che può o dovrebbe parlare, non lo faccio. Ed è intenzionale, perché non ha senso iniziare a spararle in giro: dovrebbe essere così per tutti”. Come sempre Max Verstappen non ci gira intorno e va dritto al punto, aggiungendo che mentre molti “amano solo creare confusione” lui ha sempre avuto il quadro molto chiaro. “Sto discutendo con la squadra di quello che vogliamo cambiare per il prossimo anno, questo significa che resto“.

Quando poi gli viene chiesto se davvero ha incontrato Toto Wolff in Sardegna per parlare di un suo possibile trasferimento in Mercedes, la replica del 4 volte iridato è fin troppo chiara: “Se la mia barca è accanto a quella di Toto, vuol dire solo che la mia barca è vicina a quella di Toto. È possibile avere una relazione personale con qualcuno, anche senza avere legami lavorativi”.

I tifosi della Red Bull possono quindi dormire sonni tranquilli: Super Max resterà con la scuderia di Milton Keynes anche nel 2026. Se rispetterà il contratto che lo lega al team fino al 2028 dipenderà probabilmente solo dalla macchina che riusciranno a mettergli a disposizione: di sicuro servirà una vettura più prestante della RB21.