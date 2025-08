Atalanta, Sportiello si (ri)presenta: “Mi devo far trovare pronto”

Presentazione di Marco Sportiello da nuovo giocatore dell’Atalanta con le prime parole dell’Ad Luca Percassi. “E’ un figlio di Zingonia che torna a casa. Motivo di grande orgoglio. Ci garantirà nello spogliatoio quelle che sono le nostre caratteristiche, ambizione e dedizione al lavoro”.

Sportiello: “Sono qui per fare il secondo di Marco, ma non mi sento un secondo. Farò una partita o due? So che anche quelle saranno decisive. Mi devo far trovare pronto. Sono abituato e pronto a tutto. Al Milan Maignan è stato un esempio importante. In questi casi cerchi di rubare qualcosina per crescere. Non credo che qui all’Atalanta ci siano tante differenze se non per la pressione mediatica diversa”.