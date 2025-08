Niente vittorie per il Napoli nelle amichevoli estive: Politano evita la sconfitta contro la Casertana

Seconda amichevole a Castel Di Sangro per il Napoli di Antonio Conte che non va oltre l’1-1 contro la Casertana. In un primo momento l’allenatore azzurra si è affidato ad una squadra di riserve: quasi tutte seconde linee con alcuni calciatori fuori dal progetto del club del presidente De Laurentiis. Nel quarto appuntamento del pre-campionato i partenopei non hanno ancora vinto e contro la formazione che milita nel campionato di Serie C, il giorno dopo il test con il Brest, hanno trovato soltanto un pareggio.

Entrambe le reti sono state realizzate nella prima frazione di gioco. Vantaggio per gli ospiti al 35′ con Vano, e, allo scadere del primo tempo gran giocata alla Politano che ristabilisce la parità al 43′. Ripresa a ritmi lenti soprattutto dovuti agli eccessivi carichi di lavori Contiani con i campioni d’Italia che continuano a faticare nei primi test estivi…

NAPOLI, LE PAROLE DI MAZZOCCHI DOPO L’AMICHEVOLE CON LA CASERTANA

“Vogliamo sempre vincere, ed è normale che non vincere ci disturba”. Così Pasquale Mazzocchi, dopo il pareggio nel secondo test amichevole con la Casertana a Castel Di Sangro. Queste le dichiarazioni dell’esterno del Napoli rilasciate a Sky Sport: “In queste amichevoli abbiamo dato il massimo. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo stiamo facendo ora, c’è un po’ di fatica nelle gambe.

Vogliamo farci trovare pronti e migliorare. Dobbiamo migliorare con il mister, è uno maniacale. I tifosi sono unici al mondo, ma sapete che sono di parte. Chi arriva resta sempre sorpreso. Futuro? Sono concentrato per il ritiro, penso a dare il massimo anche per un singolo allenamento poi Dio vede e provvede”.