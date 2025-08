No Look: gli errori dell’Inter e un duello di ferragosto

In tutti ci hanno capito poco dell’affare Lookman. Ha sbagliato l’Inter che ha buoni rapporti con l’Atalanta e nel 2025 ancora non ha capito come lavora Percassi. Hanno sbagliato gli agenti del calciatore che hanno proposto l’attaccante nigeriano per 35 milioni di euro senza ascoltare le richieste dell’Atalanta. Ha sbagliato, ieri, Lookman che pubblicamente scrive cose senza senso. In questa trattativa così al limite tutto doveva fare tranne il cinema social che non fa altro che incancrenire i rapporti. Andiamo per gradi: quando l’Atalanta avrebbe promesso al ragazzo di cederlo questa estate? Prima di una partita di Europa League quando i rapporti tra lui e Gasperini erano tesi. Percassi, convinto della permanenza di Gasperini, aveva aperto alla cessione a fine anno del nigeriano alle condizioni di mercato che ovviamente detta il club che ne detiene il cartellino e non l’Inter. Basti vedere come sta andando il mercato questa estate. Affari folli, cifre senza senso e naturalmente Lookman non può valere meno di 50 milioni di euro per un attaccante che segna con continuità e due edizioni fa ha fatto vincere una Coppa internazionale alla Dea ed è stato nominato miglior giocatore africano.



L’Inter ha sbagliato tempi e modi. Inoltre l’offerta, unica ricevuta a Bergamo, è di 42 milioni di euro. Non di più. I 3 di bonus non sono neanche legati al rendimento del calciatore ma della squadra. Quindi l’Atalanta dovrebbe prendere 3 milioni per Lookman se l’Inter vince lo scudetto o la Champions League. Solitamente i bonus si legano ai gol dell’attaccante che stai acquistando. Tutto questo tam tam mediatico creato ad arte e il voler esporre pubblicamente il calciatore ha fatto indispettire non solo Percassi ma anche gli americani che ora riaprono il tavolo delle trattative e la sedia dell’Inter non sarà più quella privilegiata. Dopo la brutta figura con Fabregas, c’è l’ombra di Lookman. Per Marotta e Ausilio, forse, 50 milioni non basteranno più e scusate la previsione di ferragosto ma sotto l’ombrellone ci aspettiamo che chieda spazio anche un certo Antonio Conte. Furbo come al suo solito è rimasto a guardare il teatrino tra Inter e Atalanta e tra qualche giorno tornerà a bussare alla porta di Percassi.





L’Inter ha solo una strada per salvare la faccia: arrivare a 50 più bonus, riallacciare con Percassi e poi tramite la stampa amica far credere ai tifosi che ha chiuso a 45 milioni. Lookman a Bergamo non resterà, il Napoli è una possibilità concreta e Marotta non può non prendere un calciatore così dopo tutto questo caos social e mediatico. Alla fine resterà solo un vincitore: ricco, forte e silenzioso. Parlantina lenta da studente della Cattolica, faccia da bravo ragazzo ma un criminale del calciomercato. Non lo sfidate che si perde in partenza. Indovinate il soggetto! Luca Percassi.