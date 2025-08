Scippo Ducati, Bagnaia dice addio: che batosta!

Le difficoltà di Pecco Bagnaia sembra stiano spingendo il pilota torinese a valutare l’addio alla Ducati: il nuovo team si è già fatto avanti.

Il 2025 non è finora un anno di grandi soddisfazioni per Pecco Bagnaia. Dopo aver perso la corona lo scorso anno nella sfida con Jorge Martin, in questa stagione il pilota torinese sta soffrendo moltissimo la presenza di Marc Marquez nella sua stessa squadra. Il 32enne di Cervera in sella alla Ducati ufficiale è tornato a dominare la scena esattamente come faceva qualche anno fa, mentre Bagnaia non sembra proprio riuscire a tenere il passo dell’otto volte iridato.

Nelle ultime settimane sono circolate diverse voci sul futuro di Pecco Bagnaia. Il due volte iridato ha un contratto con la Ducati fino al 2026 ma in tanti sospettano che già al termine di questa stagione le strade del pilota torinese e della Casa di Borgo Panigale potrebbero separarsi.

D’altronde la Rossa emiliana ha già fatto sapere di voler continuare a puntare con decisione su Marc Marquez e non potrebbe essere altrimenti dopo gli eccellenti risultati fin qui conseguiti dal campionissimo spagnolo. Ecco perché Bagnaia si trova ora a un bivio: lavorare sodo per provare a raggiungere i livelli di Marquez e magari dargli filo da torcere nel 2026 oppure lanciarsi in una nuova avventura con un altro team.

Bagnaia-Ducati: addio annunciato, c’è già il nuovo team

Ma quale potrebbe essere la prossima destinazione di Bagnaia? Al momento il team che ‘stuzzica’ di più il 28enne è sicuramente l’Aprilia. La casa veneta sta cercando di ridurre il più possibile il divario con la Ducati: l’ingaggio di Jorge Martin avrebbe dovuto portare l’Aprilia a recitare un ruolo da protagonista già in questo Mondiale 2025 ma gli infortuni capitati al campione del mondo in carica hanno fatto saltare i piani.

Tuttavia già al suo rientro in pista Martin ha conquistato un ottimo settimo posto, a dimostrazione di come la moto sia di buon livello. Un’impressione confermata anche dal buon campionato fin qui disputato da Marco Bezzecchi, vincitore a Silverstone e due volte secondo negli ultimi tre Gran Premi.

L’Aprilia potrebbe rivelarsi davvero il team ideale per il rilancio di Pecco Bagnaia, specialmente se la Casa di Noale decidesse di lasciar andare Jorge Martin alla fine del prossimo anno: il campione spagnolo ha già fatto sapere che nel 2026 correrà ancora con il team veneto.