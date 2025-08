ESCLUSIVA SI Catanzaro, Bonini all’Almeria: le cifre dell’operazione

Il suo rendimento nell’ultima stagione non è passato inosservato anche all’estero. Così il futuro di Federico Bonini parlerà spagnolo. Il duttile difensore mancino classe 2001 del Catanzaro passa all’Almeria, club della Segunda Division spagnola.

Bonini, che nell’ultima stagione ha messo a segno 36 presenze, realizzando la bellezza di 8 gol e 5 assist, aveva scatenato le mire di diversi club, anche italiani, tra cui Cremonese in A e Monza in B. Ma l’Almeria ha superato tutti in corsia di sorpasso, aggiudicandosi il calciatore.