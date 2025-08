Il pilota pronto al record clamoroso: cambierà per sempre la storia del motociclismo

Potrebbe cambiare per sempre la storia di questo mondo. Il pilota britannico si prepara a fare l’impossibile…

Da quando sono stati inventati i primi motori a scoppio che hanno consentito di toccare velocità che a cavallo o sui carri erano sinceramente impensabili gli esseri umani hanno scoperto il brivido della velocità, la sfida e la possibilità di andare contro le leggi della fisica pur di portare a casa i record di velocità più folli di sempre. Ad oggi, sono tantissimi i piloti che si sono cimentati nell’abbattimento di un primato tra record di velocità aereo, terrestre o nautico.

Entrando nel merito del record di velocità su terra, ci sono vari campi in cui un aspirante recordman interessato a finire sull’albo del Guinness World Record almeno fino al prossimo progresso tecnologico si potrebbe teoricamente cimentare. Un uomo dal Regno Unito per esempio sta tentando di battere il primato per la motocicletta più veloce mai guidata su questo pianeta.

Il protagonista di questa incredibile storia è un ex pilota britannico che sta spendendo energie, Sterline e tempo nel cimentarsi in qualcosa di incredibile. Ha intenzione di provare a battere un record così folle che nemmeno quella che è stata per anni considerata la moto stradale più veloce del mondo – prima di rivelarsi un falso mito – poteva aspirare a superare.

Guy Martin tenta l’assalto al titolo, l’obiettivo

Al momento, il record di velocità massima raggiunta a bordo di una moto è stato ottenuto da Rocky Robinson quindici anni fa: il pilota ha usato la Ack Attack, una sportiva costum con due motori Suzuki Hayabusa, per toccare i 605,697 km/h a Bonnevile il 25 settembre 2010. Da allora, nessuno è riuscito a fare di meglio, benché i tentativi non siano mancati.

Guy Martin, presentatore TV ed ex pilota ha però intenzione di provarci davvero: “E’ qualcosa che sto costruendo nel giardino di casa, aiutato da qualche amichetto…” ironizza il pilota parlano della Spirit of Great Britain, una moto costruita ex novo che dovrebbe sfondare il muro dei 640 chilometri orari. Un’impresa titanica, partita da un telaio personalizzato pagato appena 5.000 Sterline. Ma è davvero fattibile?

Anni fa, la Dodge presentò la Tomahawk, una moto con propulsore della Dodge Viper che si supponeva potesse superare i 500 chilometri orari. In realtà, per ragioni prettamente scientifiche, si scoprì che il mezzo non avrebbe mai potuto reggere a quella velocità massima. Però il progetto di Martin è diverso, seguito da un team di esperti e finanziatori: chissà che non ce la faccia davvero…