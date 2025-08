Sinner, classifica ribaltata: è una vera mazzata

Jannik Sinner deve fare i conti con una vera e propria mazzata: la classifica è completamente ribaltata, che batosta.

Jannik Sinner comincerà nel Masters 1000 di Cincinnati il suo percorso per conservare il primo posto nel ranking ATP. Il campione italiano, vincitore quest’anno sia agli Australian Open che a Wimbledon, ha tanti punti da difendere sul cemento dopo gli straordinari risultati ottenuti nel 2024. Al contrario il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, ha tutto da guadagnare: l’obiettivo dello spagnolo è proprio quello di avviare l’assalto al trono di Jannik a partire da Cincinnati.

Proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha già allarmato parecchio tutti i fan di Jannik Sinner: un ribaltamento inatteso è già avvenuto. Non si tratta però della classifica ATP ma di quanto emerso dalle risposte di alcuni importanti tennisti del circuito. Il media Overtime ha infatti deciso di condurre un’indagine per stabilire quale fosse il tennista più simpatico.

L’aspetto che non poteva passare inosservato è che Jannik Sinner non viene mai citato dagli intervistati: nemmeno da Lorenzo Musetti, che è uno dei 4 tennisti del circuito ATP che ha risposto alla domanda. Ma perché il fenomeno altoatesino viene scartato? Il motivo è probabilmente da ricercare nella sua costante ricerca di privacy e riservatezza, ma non è da escludere che abbiano potuto influire anche la vicenda Clostebol e il patteggiamento con la WADA.

Sinner distrutto: lo hanno fatto fuori, tutto ribaltato

Sta di fatto che Lorenzo Musetti nomina tra i più simpatici quattro atleti italiani e non Jannik Sinner: le preferenze del tennista di Carrara sono Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Simone Bolelli. Per quanto riguarda invece le scelte di Holger Rune ce n’è una che ha spiazzato non poco gli appassionati della racchetta.

Il danese ha infatti nominato anche Nick Kyrgios (tra i principali accusatori di Sinner), aggiungendo però “con me personalmente“. Rune ha poi fatto i nomi di Alcaraz, Monfils, Cerundolo e Shelton. Il numero 2 al mondo viene citato tra i più simpatici anche da Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev.

L’argentino, oltre a Carlos, nomina anche Ruud, Mensik, Navone e suo fratello Juan Manuel. Il tennista russo, invece, crede che tra i più simpatici ci siano – oltre ad Alcaraz, che il numero 14 al mondo definisce ‘super simpatico’ – Rublev, Kecmanovic, Fonseca e Ruud.