Marc Marquez, infortunio e stagione finita? Stravolta la classifica

L’ultim’ora spaventa tutti i tifosi di Marc Marquez: l’infortunio può compromettere la stagione, come cambia la classifica.

Il Motomondiale è attualmente in pausa estiva. I protagonisti della MotoGP torneranno in pista nel weekend del 16 e 17 agosto in Austria, sul circuito del Red Bull Ring, per il tredicesimo appuntamento di questo campionato del mondo. Finora il Mondiale 2025 ha avuto un dominatore incontrastato: Marc Marquez ha vinto 8 Gran Premi su 12 e ha trionfato in 11 Sprint Race su 12, creando di fatto un solco enorme in classifica con gli avversari.

Suo fratello Alex Marquez è ormai a 120 punti di distanza, mentre Pecco Bagnaia – compagno di squadra di Marquez nel team ufficiale Ducati – paga un ritardo di 168 punti. Per farla breve, l’esito del Mondiale 2025 di MotoGP sembra ormai già scritto: il 32enne di Cervera sta volando verso la conquista del suo nono titolo iridato.

Tutto questo nonostante i problemi avuti in passato con la diplopia e le quattro operazioni alla spalla destra che lo hanno tormentato nelle scorse stagioni. Proprio i guai fisici sono l’unico aspetto che non consente ancora di dare per chiuso questo Mondiale. Mancano ancora dieci weekend al termine della stagione e una caduta in una delle venti prove rimaste può ancora compromettere il cammino – fin qui trionfale – di Marc Marquez.

Ultim’ora, infortunio Marquez: classifica stravolta, cosa succede

In questo momento se Alex Marquez vincesse tutte le gare e Marc arrivasse sempre secondo il titolo andrebbe comunque all’otto volte campione del mondo. Diverso il discorso se invece Marquez fosse costretto a saltare delle gare o addirittura a rimanere fermo fino a fine stagione: in quel caso la classifica verrebbe completamente ribaltata.

Eppure anche uno scenario di questo tipo metterebbe chiaramente in luce lo straordinario Mondiale fin qui corso da Marc Marquez. Se anche dovesse fermarsi per un problema fisico, infatti, il campionissimo spagnolo terminerebbe comunque con 381 punti, solo 11 in meno dei 392 punti conquistati lo scorso anno in tutto il campionato alla guida della Gresini Racing (concluso al terzo posto).

Se poi si mette a confronto il risultato di quest’anno con la classifica di due anni fa viene fuori che i punti già conquistati da Marquez sarebbero stati largamente sufficienti per salire sul podio. Nel 2023, infatti, Marco Bezzecchi chiuse al terzo posto con 329 punti, mentre Jorge Martin si piazzò secondo in classifica piloti con 428 punti: uno ‘score’ che Marquez potrebbe raggiungere già in Ungheria o in Catalogna.