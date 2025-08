Roma, Mancini: “Qui a vita mi piace. Rinnovo? Nessuna preoccupazione”

Gianluca Mancini difensore della Roma nell’intervista a Il Corriere dello Sport in vista della nuova stagione: “Roma a vita? Sì, assolutamente sì. Sono qua dal 2019 e diventare una bandiera sarebbe un sogno. La Roma a vita, mi piace. Rinnovo? Non ne stiamo ancora parlando. Per me non è un problema. Non c’è alcun tipo di preoccupazione. Fascia da capitano? Non è importante, non mi pesa. Anzi è positivo che nel nostro gruppo i leader si sentano capitani. La fascia è solo un simbolo della domenica”.