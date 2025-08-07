Ferrari, arriva la pugnalata: lavora già con i rivali!

Nel mezzo di una stagione non bellissima, Ferrari fa anche i conti con un cambio di casacca. Del resto, era stato annunciato molto tempo fa.

Sebbene non siano frequenti come nel calcio, i cambi di casacca avvengono regolarmente pure in Formula Uno, dove il piccolo numero di squadre esistenti – rispetto ad altri sport – rende questi spostamenti da un team all’altro molto importanti per gli equilibri delle squadre in campo. In particolare, quando sono i membri di team che puntano al titolo a muoversi da una parte all’altra del Circus.

Tra i cambi di uniforme più clamorosi avvenuti negli ultimi anni c’è quello di Adrian Newey, il geniale progettista di Red Bull che quest’anno indossa la tuta verde smeraldo di Aston Martin dopo aver deciso che il suo tempo con Red Bull era ormai scaduto. Il progettista, prima di poter iniziare a lavorare ufficialmente, ha dovuto però superare un periodo di gardening. Che non è legato alla cura di un orto!

Questo curioso termine indica una prerogativa unica della F1: siccome progettisti, piloti e meccanici hanno grandi conoscenze sui progetti di una squadra legati all’auto, non possono iniziare immediatamente a lavorare per un altro team quando lasciano il loro. Restano quindi per alcuni mesi stipendiati dal vecchio team senza però lavorare, così da rendere le loro informazioni sulla monoposto per l’anno successivo inutili, prima di potersi stabilire dove preferiscono.

Ferrari, un nuovo membro va in Aston Martin!

Di recente un altro innesto di Aston Martin ha finito il periodo di gardening obbligatorio e può quindi iniziare a prendere confidenza con il team inglese dandogli del decisivo supporto. Si tratta di Enrico Cardile che, ironia della sorte, arriva proprio dalla Ferrari. Impegnato per due decenni in Ferrari con il ruolo di Direttore tecnico per il telaio e l’aerodinamica, Cardile ha dovuto lottare non poco per ottenere il diritto di cambiare team.

Dopo il suo addio arrivato a luglio – anche se molti giornalisti già sapevano che avrebbe lasciato nel 2024 – Cardile ha dovuto confrontarsi con la rigida politica della squadra e con una battaglia legale, un periodo di gardening molto lungo ed un ritardo nel trasferimento durato un anno che però, ora, consente ad Aston Martin di beneficiare di tutta l’esperienza di questo nuovo innesto italiano.

Pezzo dopo pezzo, Aston Martin si rafforza sempre di più mentre Ferrari è in crisi nera. Il sogno, a questo punto, per ammissione dello stesso Newey è chiaramente quello di attrarre Max Verstappen: “Con un’auto abbastanza veloce sarebbe fattibile”, diceva la “vecchia volpe” qualche mese fa. Chissà che non succeda davvero.