Hamilton-FIA, rottura totale: è scappato via

Lewis Hamilton si defila ed evita il contatto con la FIA; ma cosa è successo? Per il pilota britannico, non era così rilevante saperlo.

La gara in Ungheria non ha portato grosse sorprese o sconvolgimenti ad una classifica dei Piloti di F1 che sembra ormai ben delineata. Tanto meno a quella Costruttori, altrettanto saldamente nelle mani di una McLaren che mira tranquillamente alla doppietta, quest’anno. Se le sorprese all’arrivo sono mancate però, non si può certo dire che sia stata una gara priva di emozioni.

Nel corso della gara infatti abbiamo assistito ad un momento molto teso che ha visto come protagonisti due piloti entrambi plurititolati ed entrambi in una netta fase calante, se paragonata alle loro prestazioni passate. Da un lato, Lewis Hamilton, il re decaduto che dopo sette titoli tra McLaren e Mercedes ha visto la sua gara concludersi fuori dalla zona punti…

Dall’altro, Max Verstappen, secondo molti vicino all’addio a Red Bull con questa che potrebbe essere la sua ultima stagione con il team dopo l’addio di Christian Horner e che vedrà presumibilmente interrompersi la sua lunga serie di successi in favore di Piastri o Norris, ancora non è chiaro. I due si sono dati battaglia, ma poi è successo il fattaccio.

Controversia tra i due campioni. Lewis non si presenta

Il momento più teso della gara si è avuto alla 29esima ripetizione del circuito, quando Verstappen ha azzardato un sorpasso molto duro in curva quattro che ha obbligato Lewis ad allargare notevolmente la traiettoria, finendo pure fuori dal circuito per un tratto, un episodio che, considerando che Max rischia la sospensione per la minima irregolarità avendo finito i punti per quest’anno, poteva cambiargli la stagione.

La FIA ha quindi convocato i due piloti dopo la gara per un confronto. Ma a sorpresa Lewis non si è degnato di andare, mandando al suo posto un delegato Ferrari, come per dire che per lui, non era successo nulla di che. E in effetti, la FIA non ha preso alcun provvedimento giudicando il sorpasso estremo ma non contrario al regolamento della stagione.

Dal canto suo, Verstappen non crede di aver fatto nulla di grave: “Si è accorto della manovra e si è allargato. Non ci siamo toccati e non è successo nulla”, le sue parole. Insomma, un momento di adrenalina pura che però Hamilton non ha ritenuto tale. Cosa significa il suo silenzio in merito? Forse, dopo una gara così dimenticabile, che vuole solo guardare oltre.