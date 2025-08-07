Juve, Modesto: “Ho trovato un gruppo unito. I nuovi arrivati si sono inseriti bene”

Le parole del direttore tecnico della Juventus, François Modesto dal ritiro di Herzogenaurach ai microfoni di Sportitalia e di Giovanni Albanese.

“Quest’anno abbiamo deciso di portare tutti insieme con l’accordo del mister perché siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti uguali. Siamo stati chiari con loro, però anche loro si comportano molto bene, siamo felici e speriamo che andrà tutto bene”.

Poi aggiunge: “Ho trovato un gruppo unito, un gruppo che vive bene insieme, che hanno creato una cosa con lo staff tecnico molto importante e molto bello. Infatti si è visto gli ultimi risultati che sono riusciti ad arrivare in Champions. Ragazzi per bene, che vivono bene insieme e stanno già preparando un anno molto importante”.

Nuovi arrivati? “Si sono inseriti molto bene perché il gruppo è sano, è bravo, i ragazzi li hanno accolti molto bene, a braccia aperte, e poi sanno che sono sempre stati qua con noi”.