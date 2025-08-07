Terrore in MotoGP, polmone perforato: notizia tremenda

Gli appassionati di MotoGP sono rimasti terrorizzati dal gravissimo infortunio: sette costole rotte e un polmone perforato, come sta ora.

Il Mondiale 2025 di MotoGP è finora dominato da Marc Marquez. Il campionissimo spagnolo ha scavato un solco quasi incolmabile con gli avversari e al momento sembra davvero difficile ipotizzare una rimonta. Marquez vede ormai il nono titolo iridato (il primo dal 2019), che gli consentirebbe di pareggiare il numero dei Mondiali vinti dal grande rivale Valentino Rossi.

In questo momento, però, l’attenzione è rivolta tutta a un terribile incidente che ha visto protagonista una figura importantissima del motociclismo che nel corso della sua carriera ha corso anche in MotoGP. Stiamo parlando di Troy Bayliss, campione mondiale Superbike nel 2001, 2006 e 2008 e attivo nella classe regina dal 2003 al 2006 con la Ducati e la Honda.

Il pilota australiano, oggi 56enne, ha pubblicato un post su Instagram per informare i suoi tifosi di essere rimasto vittima di un bruttissimo incidente. “Ieri ho fatto un giro in ambulanza – ha scritto Troy Bayliss – grazie alle persone che mi hanno notato sdraiato in pista. Sette costole rotte, un polmone perforato e una clavicola fratturata”.

Terrore in MotoGP: l’annuncio ha scosso tutti, infortunio grave

Al momento non sono chiari i dettagli dell’incidente, anche se molto probabilmente l’ex pilota di MotoGP è caduto mentre era in sella a una moto da cross. Di recente Bayliss aveva subito una frattura alla caviglia che lo aveva costretto a un periodo di stop. Già in passato l’australiano aveva dovuto fare i conti con infortuni piuttosto seri.

In tanti ricorderanno quanto avvenuto nel 2007: Bayliss, dopo un incidente in Gara-1, chiese l’amputazione del mignolo della mano destra per poter prendere parte a Gara-2 sulla pista di Donington Park. Con la Ducati il pilota originario di Taree ha vinto i tre titoli in Superbike: trionfi che hanno permesso all’australiano di legare per sempre il suo nome alla Casa di Borgo Panigale.

Nel suo periodo in MotoGP Bayliss ha ottenuto diversi podi: il miglior anno è senza dubbio il 2003, quando a bordo della Ducati riuscì ad arrivare terzo in Spagna, in Germania e in Repubblica Ceca, concludendo la stagione al sesto posto con 128 punti. Più difficili i due anni successivi, dove ha centrato un solo podio a Valencia. Nel 2006 Bayliss ha però ottenuto una straordinaria vittoria proprio a Valencia, dove gareggiava come sostituto di Gibernau.