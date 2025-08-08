ESCLUSIVA SI Lookman, ancora nessun rilancio Inter. Il giocatore in un resort tra Spagna e Portogallo

Telenovela Lookman: nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante con l’Inter e nel frattempo si è rifugiato in un resort, tra Spagna e Portogallo, senza inviare alcun certificato medico all’Atalanta. Lo spiega il direttore di SPORTITALIA Michele Criscitiello.

Le parole di Percassi

“Questa è una buona occasione per chiarire quello che è successo. L’anno scorso, a fronte di un’offerta di 20 milioni del PSG, il giocatore aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta si era ripromessa di accontentarlo in questa sessione di mercato a due condizioni: l’offerta doveva arrivare da un Super top club europeo, e che non sarebbe andato a vestire un’altra maglia diversa da quella dell’Atalanta in Italia”.

Percassi ha aggiunto: “Oggi la situazione, che voi ben conoscete, è ben diversa. In ogni caso la società è sempre attenta a valutare tempi e valori d’uscita dei propri giocatori. Ma è sempre la società Atalanta a decidere”, ha concluso.