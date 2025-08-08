F1 sotto shock, che dramma: incidente spaventoso

La squadra di Formula Uno che già non stava andando proprio benissimo ha fatto i conti con un disastro. L’incidente ha fatto paura a tutti quanti.

Gli incidenti in Formula Uno fanno parte del gioco e, per quanto possano essere spaventosi e per quanto gli organizzatori ed i costruttori possano impegnarsi per rendere queste eventualità sempre meno probabili, è difficile pensare che possano scomparire per sempre. Tra l’altro, non sempre un incidente è fatale o ha conseguenze a lungo termine su un pilota, tanto che spesso vediamo questi atleti uscire dall’abitacolo incolumi, per fortuna!

Quando non capitano drammi come quello di Niki Lauda a quel famoso GP di Germania o l’incidente fatale di Ayrton Senna che ha segnato la storia del Circuito di Imola, il problema principale per la scuderia è ovviamente di natura economica. Una monoposto distrutta o pesantemente danneggiata significa soldi da sborsare, denaro che non è detto che una squadra abbia in quel momento ad disposizione.

Di recente, una squadra che non aveva proprio bisogno di questo altro problema visto che lotta già per lasciare l’ultimo posto assoluto nella Classifica Costruttori ha fatto i conti con uno spaventoso incidente che ha colpito il suo ultimo acquisto se si parla di piloti. Quando accaduto avrà sicuramente gravi conseguenze sul rapporto tra l’atleta ed il team.

Alpine distrutta, tutta colpa di Frank Colapinto

Frank Colapinto è subentrato in Alpine – ricevendo pure delle minacce dai tifosi – per rimpiazzare Jack Doohan, pilota che nella prima metà di stagione non ha esattamente impressionato i colleghi del team di Briatore. Le prestazioni di Colapinto però sono state tanto migliori di quelle del suo collega? Non tanto, e l’ultimo incidente conferma una tendenza negativa.

Durante un test con pneumatici Pirelli condotto all’Hungaroring, il numero 43 è uscito violentemente di strada, forse a causa di un errore di valutazione, alla curva undici. I test non sono legati alla prossima gara del campionato che si terrà a Monza, in Italia bensì ad una serie di collaudi che Pirelli sta conducendo con la collaborazione dei piloti per lo sviluppo degli pneumatici da gara.

Per pura fortuna, quindi, il pilota non si è fatto male -rapido l’intervento dei sanitari – e la monoposto che è andata distrutta è quella del 2023, usata per i test in questione. Se si fosse trattato della vettura di quest’anno, probabile che Colapinto avrebbe avuto un bel grattacapo a cui dare una risposta, ma anche così, il team potrebbe perdere fiducia nelle capacità dell’atleta.