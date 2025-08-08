Inter, test incoraggiante: rimonta in inferiorità numerica al Monaco

Primo vero test pre-stagionale superato a pieni voti per l’Inter. Dopo l’amichevole in famiglia contro l’Under 23, la squadra di Cristian Chivu ha affrontato il Monaco, imponendosi in rimonta nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Decisivi i gol di Lautaro Martinez e Bonny, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio francese firmato da Akliouche.

La gara parte in salita per i nerazzurri, colpiti dopo appena due minuti dal gol del Monaco. La situazione si complica ulteriormente al 35’, quando Hakan Calhanoglu rimedia la seconda ammonizione e lascia i compagni in dieci. Ma nella ripresa l’Inter reagisce con carattere e lucidità: al 60’ Barella serve un assist perfetto per Lautaro, che in campo aperto non sbaglia. Poi, all’80’, Bonny — entrato appena un quarto d’ora prima — trova la seconda rete consecutiva dopo quella segnata all’Under 23 e firma il sorpasso definitivo.

Una vittoria che, al di là del risultato, manda segnali incoraggianti su condizione, compattezza e capacità di gestione delle difficoltà.