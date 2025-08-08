Juve, Gatti: “Mi voleva Conte ma ho seguito il cuore”

Dal ritiro bianconero a Herzogenaurach, Federico Gatti ha parlato ai media presenti dell’interessamento del Napoli di Antonio Conte e della scelta di restare alla Juventus.

“Mai messo in discussione di andare via ma sicuramente mi ha fatto tanto piacere l’interessamento di un allenatore come Conte, è uno dei top allenatori del mondo, e del direttore Manna che li ringrazio tanto perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. In questo momento ho preferito seguire il cuore, la famiglia. Torino è casa mia, io sono cresciuto a Torino, quindi diciamo che la scelta era abbastanza facile”.