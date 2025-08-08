Juve, si muove soltanto il mercato… in uscita!

Con le ufficialità di David e Joao Mario oltre alla permanenza di Conceicao la Juventus continua a lavorare alle uscite: Mbangula al Werder Brema, Weah al Marsiglia e Alberto Costa al Porto.

Il Dg Comolli cerca di trovare una soluzione per il futuro di McKennie che appare sempre più distante da Torino visto il contratto in scadenza nel 2026 così come per Vlahovic che al momento rappresenta la grana più importante del mercato bianconero. Da non sottovalutare anche l’altro grande problema: Douglas Luiz con il brasiliano che non si è presentato nel primo giorno di raduno e sempre più lontano da Torino con l’ex Aston Villa che sogna il ritorno in Premier League.

Calciomercato Juventus: le entrate tardano ad arrivare

Da qualche giorno la Vecchia Signora è in Germania con i bianconeri che concluderanno il ritiro con l’amichevole di domenica contro il Borussia Dortmund e con la squadra allenata da Igor Tudor che non ha a disposizione alcune pedine fondamentali che hanno salutato dopo il Mondiale per Club: in modo particolare Randal Kolo Muani con cui la Vecchia Signora sta lavorando da diverse settimane per trovare un accordo con il PSG che al momento vorrebbe cedere il classe ’98 a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus: e Sancho?

Sembrava essere Jadon Sancho l’obiettivo principale per rinforzare la trequarti bianconera con la Juventus che aveva offerto circa 18 milioni di euro per il suo cartellino e con il Manchester United che non ha ancora dato il via libera per il trasferimento. La dirigenza bianconera avrebbe voluto regalarlo al tecnico croato nei giorni scorsi dopo una estenuante trattativa con i Red Devils che nei giorni scorsi hanno chiuso per l’arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia. Il mercato in entrata è in stand-by con diversi giocatori che saluteranno la rosa: da Tiago Djalo a Kostic, da Nico Gonzalez a Kelly passando per Miretti nel mirino del Napoli o Savona seguito dalla Premier League.