Braccio di ferro Lookman-Atalanta: il nigeriano spinge con forza per l’Inter

L’Inter resta in pole per Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha chiesto la cessione alla Dea e nelle prossime settimane potrebbe chiudersi il suo trasferimento alla corte di Cristian Chivu. Il club orobico non scende dalla valutazione di 50 milioni di euro con il club di Viale della Liberazione che ha già ottenuto il sì del giocatore per un contratto quinquennale da poco più di 4 milioni di euro netti a stagione.

Il pallone d’oro africano ha sbottato sui social: prima ha tolto tutte le foto in maglia nerazzurra, poi ha unfollowato il club orobico su Instagram per poi postare un lungo stato in cui ha manifestato la voglia di cambiare aria pubblicamente criticando il modus operandi dell’Atalanta… fino all’ultima puntata di questa settimana, culminata con l’assenza dal quartier generale di Zingonia. Una presa di posizione precisa: Lookman vuole l’Inter e l’Inter vuole Lookman.

L’ultimo aggiornamento lo ha fornito il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello: “Telenovela Lookman: nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, all’Atalanta. Il calciatore è in contatto costante con l’Inter e nel frattempo si è rifugiato in un resort, tra Spagna e Portogallo, senza inviare alcun certificato medico all’Atalanta”.

Le parole dell’AD Percassi e il nuovo messaggio dell’Atalanta all’Inter per Lookman

Qualche giorno fa durante la conferenza stampa di presentazione di Marco Sportiello, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della trattativa che vede protagonisti l’Inter e Ademola Lookman, con l’attaccante nigeriano che ha espressamente chiesto la cessione.

Queste le parole del dirigente nerazzurro: “E’ una buona occasione per chiarire quello che è successo. L’anno scorso a fronte di un’offerta di 20 milioni dal PSG il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta si era ripromessa di accontentarlo in questa sessione di mercato a due condizioni: l’offerta doveva arrivare da un Super top club europeo e che non sarebbe andato a vestire un’altra maglia diversa da quella dell’Atalanta in Italia. Oggi – come sapete – la situazione è ben diversa. Ma la società è sempre attenta a valutare tempi e valori d’uscita dei propri giocatori”