Torino, Cairo: “Siamo al 95% della rosa. Simeone? Lo seguivo da una vita”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del Mamma e Papà Cairo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo arrivati al 95% della rosa, mister Baroni è molto contento: sono tutti molto motivati e felici, adesso dobbiamo lavorare affinché questa squadra dia i risultati adeguati.

Simeone lo seguivo da una vita, già nel 2017 ne parlai con Preziosi quando ancora giocava nel Genoa e tra i partenopei veniva utilizzato poco, finalmente quest’anno lo davano via e lo abbiamo preso. Per me è scaramanticamente giusto non fare voli pindarici, fare quelli che dichiarano chissà cosa, ovviamente vogliamo migliorarci, lasciamo che sia il campo a dire se le scelte fatte sono quelle giuste per puntare più in alto”.

