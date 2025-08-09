Esclusiva SI – Longari: “Al-Hilal alla ricerca di un Ds: nel mirino Ausilio”

Piero Ausilio è uno dei grandi segreti dei successi dell’Inter di questi ultimi anni. Il direttore sportivo è il responsabile di grandi intuizioni come quella di ingaggiare Marcus Thuram per farlo giocare come centravanti. Quella del francese però è solo una delle tante intuizioni del dirigente lombardo. Piero Ausilio ora è un dirigente top europeo e come tale ha anche tante richieste.

Tra queste, secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, il lavoro di Ausilio è seguito non solo in Europa ma anche in Arabia Saudita dall’Al-Hilal.

La carriera di Ausilio

Nel 2001 entra nel settore giovanile dell’Inter come responsabile organizzativo accanto a Beppe Baresi, diventando poi direttore del vivaio. È nel CdA dello Spezia (2003-2005) e ne guida l’area sportiva per una stagione.

Nel 2010 diventa direttore sportivo dell’Inter, sostituendo Marco Branca nel 2014. Ottiene il premio miglior dirigente sportivo Serie A (2015) e il Football Leader per lo scouting.

Con l’Inter conquista lo scudetto 2020-2021, Supercoppa e Coppa Italia (2022), doppietta nazionale e finale di Champions (2023), quindi la terza Supercoppa consecutiva e il ventesimo scudetto (2024). A fine 2024 riceve ai Globe Soccer Awards il titolo di Best Sporting Director.