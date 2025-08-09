Lecce, Sottil è arrivato in città

Riccardo Sottil è pronto per cominciare la sua avventura al Lecce. L’esterno della Fiorentina è arrivato in queste ore nella città salentina per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che legherà per un anno ai giallorossi.

Riccardo Sottil è pronto a rilanciarsi con la maglia del Lecce. In queste ore è stato raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell’esterno in prestito secco oneroso. L’operazione, ormai ai dettagli finali con lo scambio di documenti in corso, prevede un costo di circa 500 mila euro per il club salentino.

Nessuna opzione di riscatto prevista nell’intesa: il Lecce punta su Sottil per dargli l’occasione di ritrovare continuità e fiducia dopo una stagione complicata. Un’opportunità importante per il figlio d’arte, che cercherà in Salento il rilancio della sua carriera dopo l’esperienza fallimentare al Milan.