Primavera, tris del Torino al “Trofeo Mamma e Papà Cairo”

Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione di Christian Fioratti alla guida della Primavera granata. Il Torino conquista per la terza volta consecutiva il Trofeo Mamma e Papà Cairo, stabilendo il record di vittorie di fila nella competizione. Il primato assoluto di titoli, con quattro successi, resta invece all’Inter.

La finalissima

La finale contro l’Atalanta si apre con un dominio granata: primo tempo condotto dal primo all’ultimo minuto, con poche occasioni concesse e il vantaggio firmato al 35’ da Ferraris, autore di un gran gol dopo il recupero palla di un ottimo Olinga. Nel finale della frazione, il Torino sfiora anche il raddoppio.

Nella ripresa, l’Atalanta trova il pareggio arriva grazie a una punizione magistrale di Ruiz: palla sul palo e poi in rete, alle spalle di un Plaia fino a quel momento sicuro.

Il Toro resiste fino al triplice fischio e alza ancora una volta il trofeo, confermando la propria tradizione vincente in una manifestazione ormai divenuta un classico dell’estate del calcio giovanile.

Terza l’Inter

Terzo posto per i nerazzurri. La formazione di Benito Carbone, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ha superato il Milan in rimonta nella finale valida per il terzo e quarto posto. A regalare la vittoria all’Inter, dopo il primo tempo chiuso sul 2-0 per i rossoneri, la doppietta di Iddrissou e il gol di Zouin.