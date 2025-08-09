Schumacher, rivelazione agghiacciante della moglie: il rischio è gravissimo

Dopo 12 anni di tormenti e dolore, Miachale Schuamcher non riesce a trovare pace. La rivelazione recente è agghiacciante e il grave rischio ha gettato i fan nel panico più totale.

Da quel tragico 29 dicembre 2013 la vita della famiglia Schumacher è cambiata per sempre. L’incidente sugli sci di Michael ha scosso il mondo dello sport e messo a dura prova un’intera famiglia, che da allora si è stretta in un silenzio discreto, quasi sacro, per proteggere l’ex fuoriclasse della Ferrari. Una riservatezza assoluta, imposta da sua moglie Corinna, che da dodici anni guida con fermezza e amore la quotidianità del campione tedesco, ora residente in una villa a Maiorca, lontano da occhi indiscreti. In questo lungo periodo, il sostegno della famiglia è stato determinante: il fratello Ralf, ex pilota anche lui, il figlio Mick, che ha seguito le orme del padre nel mondo della Formula 1, e la figlia Gina Maria, oggi impegnata nell’equitazione a livello internazionale, senza poi dimenticare sua moglie Corinna, vera eroina in questa storia.

Tutti hanno trovato un modo per mantenere viva la fiamma di un nome che, per milioni di tifosi, non smetterà mai di brillare. Ma, come in ogni grande dinastia, anche tra gli Schumacher non sono mancati screzi, silenzi e tensioni. E alcuni legami – specie quelli che si protraggono ben oltre il divorzio – possono trasformarsi in autentiche micce. Il più recente esempio? Una bufera mediatica che ha scosso l’immagine pubblica della famiglia, e che porta un nome e cognome ben noto in Germania: Cora Schumacher.

Ex moglie di Ralf choc “Finché mi fa guadagnare, tengo il cognome Schumacher”

A riaccendere le polemiche è stata proprio Cora Schumacher, ex modella, attrice e conduttrice, ma soprattutto ex moglie di Ralf Schumacher, fratello minore di Michael. I due si sono separati nel 2009, il divorzio è arrivato nel 2015, ma il legame anagrafico – almeno sul documento – non si è mai spezzato. Il motivo è del tutto economico. Nel corso di un’intervista rilasciata al talk show Hey Olli, Cora ha ammesso senza giri di parole: “Perché dovrei tornare al mio cognome da nubile? Sarei stupida a farlo. Lo manterrò finché continuerò a guadagnarci”. Parole che hanno scatenato un putiferio, soprattutto perché arrivate in un momento in cui il nome Schumacher evoca prima di tutto rispetto, cura e dolore. Non è la prima volta che la donna si ritrova al centro di polemiche: in passato, la sua partecipazione a un reality era stata bloccata proprio dalla famiglia per non compromettere ulteriormente l’immagine pubblica del campione convalescente.

Oggi, Cora ribadisce di non avere un rapporto con Ralf – è ancora bloccato sul mio cellulare – e di non sapere nulla della sua omosessualità, resa pubblica nel 2024, sebbene durante il matrimonio avesse avuto qualche sospetto. E mentre il figlio della coppia, David Schumacher, continua a coltivare il sogno della velocità, la madre non intende mollare il cognome che, a suo dire, le garantisce visibilità e introiti. Un gesto che non è passato inosservato nemmeno agli occhi della famiglia, che da tempo ha preso le distanze. La sensazione, insomma, è quella di una dinastia divisa tra chi protegge con il silenzio e chi, invece, cavalca la notorietà. In mezzo, un cognome pesante come una monoposto lanciata a 300 all’ora.