ESCLUSIVA SI Inter, i nomi per la mediana: fra Keita e Frendrup, proposto anche Hezze

L’Inter è concentrata in tutto e per tutto sulla telenovela-Ademola Lookman: il giocatore nigeriano aspetta i nerazzurri di Milano, che a loro volta non hanno fretta di fare la prossima mossa in attesa di capire come evolverà la situazione.

Non solo l’attaccante però è nei pensieri della dirigenza. Se si sbloccassero le uscite, con i nomi di Kristjan Asllani e Mehdi Taremi in uscita su tutti, l’Inter vorrebbe anche un innesto in difesa. Il nome di Giovanni Leoni è quello cerchiato in rosso, anche se piace Koni De Winter che però potrebbe più che altro sostituire l’eventuale partenza di uno fra Bisseck e Pavard (mentre Leoni piace a prescindere).

Capitolo mediana. Ad oggi numericamente l’Inter è a posto, ma per dare più soluzioni a Cristian Chivu il club sa che un incontrista servirebbe in rosa. Piacciono Mandela Keita del Parma e Morten Frendrup del Genoa. Anche in questo caso bisogna però attendere prima le cessioni. Attenzione poi a eventuali nomi nuovi che potrebbero arrivare a cifre più contenute di quelli citati. In questi giorni secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia è stato proposto al club nerazzurro – tramite intermediari – anche Santiago Hezze, centrocampista argentino di 23 anni in forza all’Olympiacos. E’ arrivato in Grecia nell’estate 2023 dall’Huracan a fronte di un investimento di 4 milioni di euro e ha fin qui collezionato anche 3 presenze con la Nazionale argentina. Ha anche buona esperienza europea: 15 apparizioni in Europa League (1 gol e 1 assist), 9 in Conference (1 gol e 1 assist). Più 4 in Libertadores e 6 in Copa Sudamericana.