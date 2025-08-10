Europei U20, oro e record per l’Italia nella 4×100 femminile, nel segno di Doualla

A Tampere, in Finlandia, arriva un’altra medaglia d’oro per l’Italia e porta ancora la firma di Doualla. Dopo il successo nei 100 metri, la sprinter azzurra ha guidato il quartetto formato insieme a Pagliarini, Valensin e Castellani al trionfo nella staffetta 4×100 femminile degli Europei Under 20.

Le azzurre hanno fermato il cronometro a 43″72, nuovo record italiano di categoria, superando la Gran Bretagna — favorita alla vigilia — seconda in 43″98. Bronzo alla Polonia, terza con 44″07.

Un successo che conferma l’ottimo momento dell’atletica giovanile italiana e la forza di un gruppo capace di esprimere, anche grazie alla sua campionessa, Doualla, talento e compattezza nei momenti decisivi.

