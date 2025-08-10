Il Paris Saint Germain annuncia Chevaleir e lancia un messaggio a Donnarumma…

Al Paris Saint-Germain la questione che riguarda il ruolo di portiere è diventato motivo di grande discussione. L’arrivo di Lucas Chevalier, ufficializzato con un contratto fino al 2029, ha dato nuovo slancio alle voci di un addio di Gigio Donnarumma. Anche perché il comunicato del club ne evidenzia doti di affidabilità tra i pali, prontezza negli uno contro uno, sicurezza nelle uscite, ma soprattutto le qualità tecniche nel gioco con i piedi del portiere francese.

La situazione di Donnarumma

Un ritratto che, indirettamente, richiama le principali critiche rivolte a Gianluigi Donnarumma durante la sua esperienza a Parigi: gestione del pallone con i piedi non sempre impeccabile e qualche incertezza nelle situazioni aeree. Per l’azzurro, che solo poco tempo fa è stato protagonista assoluto nella vittoria più importante del club, lo scenario è cambiato, anche a causa della scadenza del contratto al termine di questa stagione. Ora la maglia da titolare non è più un punto fermo e l’addio questa estate per incassare dalla cessione, con Chevalier pronto e il russo Matvey Safonov deciso a far ricredere Luis Enrique, è sempre più vicino.

La stagione deve ancora cominciare, ma il primo verdetto è chiaro: al PSG la sfida tra i pali sarà uno dei temi caldi dell’anno.