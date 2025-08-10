Per un centrocampista che possa spostare gli equilibri e un difensore che abbia abbastanza le spalle larghe per far calare la pressione su Bremer e Cabal reduci da infortuni lunghi, servirà tempo e soprattutto delle vere occasioni di mercato. Dunque, nulla che al momento si possa dare per scontato. La Juve deve fare prima di tutto le cessioni: di colpi finora non ne ha messi a segno tanti – è vero – ma ne ha dovuto pagarne eccome, anche quelli che sono già sul mercato un anno dopo appena come Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Quello che riuscirà a fare Comolli da qui in avanti, insomma, è ancora abbastanza incerto: il dg ha fatto un gran lavoro diplomatico fino a questo momento, con una linea di comunicazione abbastanza silenziosa e pungente nei pochi interventi verso l’esterno, ma ora servono gli effetti della costruzione di questi mesi. Fin qui la Juve è solo orgoglio e dna puro, per effetto di un allenatore che conosce tutti i segreti del club.
Juve, DNA e orgoglio: ma Kolo Muani non basta
Se due indizi fanno una prova, la Juve quest’anno vuole partire a fari spenti. Un po’ perché preferisce mantenere il profilo basso e normalizzarsi al proprio interno, e un po’ perché di esigenze ne avrebbe davvero tante e con molta probabilità dovrà limitarne almeno qualcuna. In una settimana di ritiro a Herzogenaurach si è compresa bene la difficoltà di stare dietro ai tempi delle trattative mentre c’è da avviare la nuova stagione: Tudor, che dice di trovare motivazione da chi indica la sua squadra da quarto-quinto posto, aspetta ancora quei due-tre innesti che gli sono stati promessi da tempo. Non fa drammi perché è un uomo azienda, ma al momento nella rosa ci sono stati solo due avvicendamenti di abbastanza pari livello o giù di lì: Joao Mario per Alberto Costa e Jonathan David per Kolo Muani. Quest’ultimo tornerà: questione di ore, magari di qualche giorno in più, giusto il tempo di fare cassa con qualche buona vendita per farlo rientrare alla Continassa.