Successo di lusso in amichevole per la Juventus: a Dortmund è 1-2, doppietta di Cambiaso

La Juventus chiude il ritiro tedesco con un successo di lusso: 2-1 in casa del Borussia Dortmund, nell’amichevole che ha segnato l’addio al calcio di Mats Hummels. Protagonista assoluto Andrea Cambiaso, autore di una doppietta che ha spento la festa giallonera, con la complicità di un ispirato Kenan Yildiz.

Primo tempo: Cambiaso sblocca il match

Tudor schiera Conceicao e Yildiz alle spalle di David, con Bremer e Kalulu a blindare la difesa. Il Borussia parte forte, spinto dall’emozione per Hummels, ma la Juve regge e colpisce alla prima occasione: al 20’, Cambiaso si smarca in area e devia in rete un cross perfetto di Kalulu. Da lì, i bianconeri prendono fiducia e vanno vicini al raddoppio, soprattutto grazie alle invenzioni di Yildiz.

Ripresa: raddoppio e gestione

Nella ripresa Tudor inserisce Rugani per Bremer, ma il copione non cambia. La Juve controlla e trova il 2-0 ancora con Cambiaso, servito da Yildiz e preciso nel battere Kobel. Il tecnico rivoluziona poi la squadra con dieci cambi al 60’, dando spazio a Vlahovic e a Douglas Luiz trequartista.

Con la formazione sperimentale, il Borussia accorcia le distanze con Anton, abile a superare Rugani. Il gol arriva però a gara praticamente chiusa e non intacca il giudizio sulla prova dei titolari, solidi e cinici in pieno stile Tudor.

La Juve, dopo il pari con la Reggiana, supera così a pieni voti un “test Champions” e si avvicina al campionato con fiducia e compattezza ritrovate.