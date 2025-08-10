WTA Cincinnati, parte bene Jasmine Paolini: battuta la Sakkari in due set

Con un doppio tie-break, Jasmine Paolini vince in 2 set la sfida del secondo turno contro la greca Maria Sakkari. La tennista prova a mettersi alle spalle il durissimo periodo negativo vissuto dal Roland Garros in poi e si impone contro un avversaria comunque di ottimo livello con due tie-break 7-6 7-6. Non sono comunque mancate le difficoltà, la toscana stava quasi per dilapidare un vantaggio di 6-0 nel tie-break della seconda frazione. Jasmine comunque approda al terzo turno del torneo di Cincinntai, dove troverà ad attenderla Ashlyn Krueger, numero 35 del ranking WTA.

Le parole di Jasmine Paolini

Dopo l’incontro, Jasmine ha parlato della gara e ha mostrato grande soddisfazione anche in relazione al livello espresso dall’avversaria: “Lei ha giocato molto bene, ha servito bene, e in queste condizioni è difficile giocare contro di lei. Ci sono stati un po’ di su e giù. Ho cercato di giocare con calma, di cercare la palla giusta per spingere e di servire bene nei punti importanti“.

Il bilancio degli azzurri a Cincinnati

Giornata dal bilancio momentaneamente in chiaroscuro quella degli italiani impegnati nel Masters1000 degli States, oggi. Oltre Jasmine Paolini che, pur faticando, ha superato l’esame Sakkari approdando al terzo turno, in campo è andato anche Darderi, costretto però a salutare il torneo a causa di un problema alla schiena. L’azzurro, nel match contro Comesana, ha chiamato il medical time out per farsi trattare ma, dopo aver perso il primo set e aver subito un break nel secondo, ha lasciato l’incontro e il torneo. Intorno alle 21, in campo altri due italiani: al maschile, Luca Nardi affronta Shapovalov; mentre, al femminile, Lucia Bronzetti sfiderà Daria Kasatkina.