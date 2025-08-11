ESCLUSIVA SI Udinese, accelerazione per il classe 2006 Miller

SI HD

2 gol e 8 assist nel massimo campionato scozzese. Adesso per il classe 2006 Lennon Miller potrebbero aprirsi le porte di uno dei top campionati europei. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA, l’Udinese prova ad accelerare per il giocatore del Motherwell FC.

Pronta una proposta da 4.5 milioni di sterline. Negli scorsi giorni si era parlato anche di un interessamento di Bologna e Fiorentina, adesso pare che il club friulano stia muovendo i passi più rapidi per arrivare al calciatore.

Nell’ultima partita contro il Saint Mirren, tra l’altro, Miller non è stato convocato. Un segnale più che chiaro che un’operazione di mercato in uscita potrebbe completarsi anche già nel corso di questa settimana.

